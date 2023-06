Mourinho atto terzo

Al termine della sfida con lo Spezia lo Special One ha fatto intendere con gesti inequivocabili che non si sarebbe mosso dalla Capitale

Ancora un anno insieme. Sciolto ogni dubbio, dissolte le nubi che nelle ultime settimane si erano palesate attorno al futuro del portoghese in giallorosso. José Mourinho resta alla Roma fino al termine del proprio contratto, ovvero per un’altra stagione almeno, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Poi si vedrà. Un confronto vero e proprio non c’è stato, o meglio, non a livello mediatico. Niente cene al ristorante o macchine sotto le sedi o le abitazioni dei presidenti. Dan Friedkin sabato era a Trigoria, ma già nelle ore precedenti segnali di avvicinamento tra tecnico e proprietà si erano riscontrati. Niente da ufficializzare, chiaro: il portoghese ha ancora dodici mesi di contratto e fare annunci su una permanenza non rientra nella logica gestionale dei Friedkin.