Mercato Roma, Aouar è sempre più vicino: il Lione lo ha salutato sui social

Houssem Aouar è sempre più vicino ad indossare la maglia della Roma. Il centrocampista franco-algerino classe 1998 concluderà infatti il prossimo 30 giugno la sua avventura tra la fila dell'Olympique Lione, inizata nel settore 2009 a partire dal settore giovanile, per trasferirsi nel campionato italiano e in particolare nel club giallorosso da parametro zero.

Aouar - che con l'OL è sceso in campo in 233 partite e realizzato 41 gol - è stato salutato dalla società francese con un video pubblicato sui propri canali social. Per quanto concerne l'ufficialità del suo passaggio alla Roma, con cui avrebbe sottoscritto un accordo fino a giugno 2028 e per la quale ha già sostenuto le visite mediche lo scorso aprile, potrebbe arrivare la fine della settimana.