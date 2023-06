Tammy torna solo nel 2024: choc mercato

Dopo il bruttissimo infortunio di Leonardo Spinazzola al tendine d’Achille, la Roma ha dovuto correre ai ripari e - tanto per citare José Mourinho - si è dovuta inventare un mercato di reazione. Dopo quello di Tammy Abraham sarà lo stesso, se non peggio. Tammy poteva e doveva essere la fonte di ricchezza principale in vista del mercato (ingabbiato tra i paletti della Uefa). Giunto al suo terzo anno, l’inglese aveva nostalgia di casa e la Roma avrebbe ascoltato offerte da chiunque, e il suo nome è sempre stato valido per alcune società inglesi. La grave lesione al crociato ha sballato i piani. Intanto - spiega Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - ci vuole un intervento chirurgico, che il centravanti ancora non ha deciso dove e quando vuole effettuare e poi una lunga fase riabilitativa. Il medico della Roma ha lasciato la palla all’attaccante, la scelta finale è sua e dell’agenzia che gli cura gli interessi.