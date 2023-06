Wijnaldum saluta la Roma e i tifosi: “Grazie per il meraviglioso sostegno”

Gini Wijnaldum saluta la stagione appena conclusa e con lei anche la Roma. L'olandese tornerà al PSG, proprietaria del cartellino, non senza rammarico per un finale che lo ha visto protagonista in negativo. Le ultime prestazione negative, con quella pessima a Budapest, associata a un atteggiamento che non è piaciuto ai tifosi, sono addirittura sfociate nei fischi sonori dell'Olimpico con lo Spezia."Grazie tifosi giallorossi per l'atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per il sostegno di questa stagione", ha scritto Wijnaldum in un post su Instagram. E nei commenti tanti tifosi giallorossi hanno continuato a manifestare il loro dispiacere salutando l'olandese ma senza nessuna voglia di ritrovarlo a Trigoria a luglio. Cosa che quasi certamente non succederà.