Roma-Ibanez, venti giorni per lasciarsi: Tottenham e Atletico Madrid in pole

Due colpi in uscita per fare cassa. Uno ce l’ha portato via la sorte (Abraham), l’altro ha estimatori importanti nonostante qualche black out di troppo. Roger Ibanez, infatti, lascerà quasi sicuramente la Roma al termine di una stagione difficile conclusa con le lacrime amare di Budapest. Sul nazionale brasiliano, però, ci sono parecchi club. Quelli con cui la Roma sta trattando da qualche tempo sono Atletico Madrid e Tottenham mentre il Newcastle sembra essersi defilato. Pinto non ha mai cambiato idea sulla valutazione di Ibanez che resta di 35-40 milioni mentre i primi sondaggi da parte delle due squadre superano di poco i 25. La sensazione è che si chiuderà a metà strada, e quindi a una cifra vicina ai 30 milioni che permetterebbe alla Roma di chiudere positivamente il bilancio a fine giugno e di poter lavorare meglio sul mercato estivo. La storia tra Ibanez e la Roma d’altronde si è incrinata nel derby di ritorno, quando l’ennesimo errore del brasiliano ha spianato la strada a Sarri. Al suo posto dovrebbe arrivare N’Dicka, mancino e a parametro zero. Coi soldi incassati Pinto potrà concentrarsi su altre zone del campo da riparare: in primis le corsie esterne e l’attacco.