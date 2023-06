Mercato Roma, Tielemans saluta il Leicester e sente il pressing di Mourinho

L’addio è ufficiale, anche se nessuno aveva più dubbi soprattutto dopo la retrocessione. Il Leicester saluta Youri Tielemans che va via a parametro zero e studia le offerte sul tavolo. Tra le prime a essere arrivate c’è quella della Roma di Mourinho che non riscatterà Wijnaldum dal Psg. Il centrocampista belga è in cima alla lista dei prendibili a parametro zero dopo gli arrivi ormai imminenti di Aouar e N’Dicka. Stavolta, però, la concorrenza sembra più ampia soprattutto in Premier dove lo vuole l'Aston Villa di Emery. Va detto che la Roma è stata tra le prime a muoversi su Tielemans che a 26 anni rappresenterebbe un arrivo top per il centrocampo del futuro. Il belga era approdato in Inghilterra nel gennaio del 2019 dal Monaco, prima in prestito e poi riscattato dal Leicester. Chiude la sua avventura con 28 reti in 195 partite, vincendo una FA Cup e un Community Shield nel 2021.