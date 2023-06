Roma-Mourinho: accennata l’ipotesi del rinnovo

José Mourinho resta alla Roma. E questo, almeno per il prossimo anno, ormai si sapeva. Lo Special One e il club giallorosso però potrebbero essere legati anche dopo il 30 giugno 2024. Infatti, stando a quanto riportato da Sportitalia, la proprietà vorrebbe non solo la permanenza di Mou in panchina la prossima stagione, ma anche l’apertura per un possibile rinnovo di contratto almeno fino al 2025. Al momento non c’è nulla di avanzato, ma è solo una semplice prospettiva che è stata oggetto di discussione nei confronti tra tecnico e società in questi giorni.