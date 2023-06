Corsa agli abbonamenti: vendute 35mila tessere, già eguagliato il 2022

Nulla ferma i tifosi della Roma che, nonostante la finale persa in Europa League e la mancata qualificazione in Champions, hanno sottoscritto 35mila abbonamenti per la prossima stagione. E a questo conteggio mancano ancora quelli dell’area Premium (circa 2mila). Un vero successo, considerando che lo scorso anno la campagna si è conclusa a 36mila. Quest’anno - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - l’obiettivo è già praticamente superato e la Roma lascerà aperta la possibilità di tesserarsi ancora qualche giorno. È il primo anno che vengono messi in vendita i Distinti Nord lato Tribuna Tevere, l’iniziativa è stata apprezzata e molti di questi sono stati acquistati i 1° giugno, ossia il giorno dopo la finale di Budapest. José Mourinho è stato lui il vero catalizzatore del tifo, una passione ritrovata dopo anni in bui in cui lo stadio faceva il tutto esaurito solo per partite di cartello. Da quando José siede in panchina i sold-out consecutivi sono arrivati a 33, anzi, 34 se si considera quello in cui è stata proiettata la finale contro il Siviglia all’Olimpico.