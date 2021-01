Dzeko si allena a parte, la cessione è un’impresa: Pellegrini fa da paciere. ElSha, visite slittate

In casa Roma continua ovviamente a tenere banco il caso Edin Dzeko, ai ferri corti con Fonseca. Il bosniaco oggi si è allenato a parte insieme a Mkhitaryan, Pedro e Calafiori (Mirante è tornato in gruppo) e sembra destinato a restare fuori anche col Verona. Una seduta individuale che in ogni caso, almeno per oggi, avrebbe una spiegazione e quindi domani dovrebbe essere previsto il suo ritorno in gruppo. I movimenti di calciomercato attorno a Dzeko, però, restano tanti ma il problema è che le strade sembrano ad ora tutte sbarrate. Il numero 9 giallorosso vuole comunque restare e intanto rifiuta le proposte di West Ham e Wolverhampton mentre Real Madrid e Barcellona hanno chiuso così come Inter e Juventus. Anche i sondaggi con il PSG sono andati a sbattere sulle resistenze dei francesi e le piste Tottenham e Siviglia non si sono scaldate. In tutto questo c’è il ruolo fondamentale di Lorenzo Pellegrini: i Friedkin parlano molto con lui e vogliono rinnovargli il contratto, ma soprattutto il numero 7 cercherà fino all’ultimo di ricucire lo strappo tra Fonseca e l’attaccante.

Nel frattempo arriveranno nuove leve al’interno dello staff: escludendo Totti e De Rossi, Friedkin vorrebbe un grande ex come club manager e sta cercando il nome giusto, ma intanto sta per accogliere l’ex Juve Lombardo come nuovo segretario generale. In panchina resta Paulo Fonseca, che si è guadagnato la conferma con la vittoria – pur sudatissima – con lo Spezia. Sul portoghese aleggia però il fantasma di Massimiliano Allegri, che avrebbe declinato le proposte di Napoli e Chelsea perché orientato a sposare la causa della Roma. Si parla di una base di accordo contrattuale da 5 milioni.

Calciomercato, El Shaarawy ancora positivo: slittano le visite. Carles Perez resta

Sul fronte mercato sarà una settimana decisiva per visite e annunci: El Shaarawy è ancora positivo, anche se con carica virale bassa, e domani effettuerà un nuovo tampone per avere finalmente l’ok per i test e il ritorno in giallorosso. Bryan Reynolds tra mercoledì e venerdì potrebbe viaggiare verso la capitale. Chi viene e chi invece resta, come Carles Perez: nonostante le continue prestazioni deludenti e l’arrivo imminente di El Shaarawy, lo spagnolo non ha intenzione di lasciare la Roma. Oltre a chi viene e chi resta, c’è anche chi torna, come Nicolò Zaniolo. Il classe ’99, una volta smaltito il Covid, ha ricevuto il via libera per tornare a correre a Trigoria e aumentare i carichi di lavoro. Poi la visita del dottor Fink a marzo e il rush finale per il rientro.

Rientro in campo traumatico, invece, per la Primavera di Alberto De Rossi. I giallorossi, alla prima dopo la ripresa del campionato, trovano la prima sconfitta in trasferta contro la Spal. Amaro il commento di Vicario nel postpartita, ma soprattutto di Alberto De Rossi che non risparmia i suoi. Di giovani si sta occupando Francesco Totti, che oggi ha fatto tappa nel centro sportivo della Cremonese per accompagnare Luca Coccolo, talento della Juventus Under 23 pronto a vestirsi di biancogrigiorosso. Dovere e piacere per l’ex capitano, che ha colto l’occasione per andare a Modena e passare qualche ora con l’amico ed ex compagno Luca Toni, tra una crescentina e una ‘proposta indecente’. Infine le parole di Fabio Capello, che commenta il caos accaduto nei giorni scorsi a Trigoria: “Alla Roma forse sarebbe servita una contestazione eclatante come successe a me l’anno dello scudetto dopo Bergamo”.