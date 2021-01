Roma Primavera, De Rossi: “Mi aspettavo di più da chi è entrato nella ripresa”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della gara persa contro la Spal, risultato che è costato ai giallorossi la prima sconfitta in campionato dopo sei vittorie consecutive. Queste le parole dell’allenatore giallorosso.

Cosa è mancato per portare a casa un risultato positivo?

Ci è mancata un po’ di fortuna, non posso dire niente ai ragazzi. Sono stati convinti dall’inizio alla fine, sempre molto presenti in campo. Hanno cercato di fare quello che dovevano, è mancato l’ultimo tocco in porta. Ci dà fastidio questo risultato, ma certe partite dobbiamo metterle in preventivo. Ci temono tutti e quando vai in svantaggio gli spazi diventano ingestibili.

Ora tutto il campionato sa che Roma è questa

Non mi interessa cosa gli avversari pensano di noi. Loro oggi hanno fatto quello che dovevano fare, potevamo fare di più soprattutto negli ultimi dieci minuti nonostante gli spazi ridotti. Chi è entrato nella ripresa poteva fare meglio.

Con i cambi ha provato a dare ulteriore trazione anteriore

Ho messo Cassano e ho voluto giocare col doppio trequartista per trovare la giocata nei pochi spazi che c’erano. Non è stato possibile e non ci siamo mossi come dovevamo, a causa anche dell’atteggiamento degli avversari che hanno mantenuto il loro piano partita.