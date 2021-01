I patron Friedkin blindano Pellegrini: “È il nuovo leader”

Dai cinque giorni più pesanti della stagione romanista (derby e Coppa Italia), alla vittoria scaccia crisi di sabato contro lo Spezia, chiudendo la settimana con la visita dal Papa di ieri. Il tutto in attesa di un rinnovo contrattuale che blinderà Lorenzo Pellegrini al club giallorosso praticamente per tutta la carriera. Una decina di giorni sulle montagne russe, per il numero 7, capitano romano di fatto e, adesso, anche di diritto, in attesa che rientri, se possibile, il caso Dzeko. La Roma ha bisogno di leader, è tempo che le personalità emergano e quella di Lorenzo Pellegrini ha fatto un salto in avanti, netto e ben delineato.

Lorenzo è diventato subito un punto di riferimento per i Friedkin, che con lui si confrontano molto e su di lui vogliono costruire il progetto della Roma del futuro, partendo dal rinnovo contrattuale, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Fonseca, in rotta con Dzeko dopo lo scontro post-Spezia di Coppa Italia, vuole levare la fascia dal braccio del bosniaco ma è lo stesso Pellegrini in queste ore a cercare di mediare tra le varie posizioni. La sera dopo il duro confronto a Trigoria tra staff tecnico, società e spogliatoio, Lorenzo è andato a casa di Edin, per aiutare a ricucire lo strappo con l’allenatore, prima di essere poi decisivo in campo, sabato pomeriggio.