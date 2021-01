Roma, su chi punti? Dzeko ora è tentato da Real Madrid e Barça. E Mayoral va forte

Paulo Fonseca si ritrova col caso di Dzeko da gestire e il club sta cercando di assecondare il suo allenatore cedendolo. Non sarà facile però e la possibilità che il 2 febbraio il numero 9 sia ancora alla Roma è alta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In contemporanea, il decollo di Borja Mayoral. I giallorossi possono riscattarlo pagando 15 milioni a giugno, oppure 20 il prossimo anno.

In attesa di El Shaarawy e Reynolds, la Roma, dopo la frattura tra Fonseca e Dzeko, ha incontrato il procuratore del bosniaco, Alessandro Lucci, per vedere se sia possibile una cessione. Il primo giro di orizzonte ha dato questo esito: complicato. Due dati di fondo: Edin e la sua famiglia a Roma sono felici e il suo ingaggio di 7,5 milioni, a quasi 35 anni, lo rendono difficile da vendere. Zidane lo prenderebbe al Real Madrid e anche Koeman vorrebbe Dzeko al Barcellona, però i catalani, con le elezioni alle porte, possono spendere solo per un difensore. Infine, l’Inter ha chiuso le porte per uno scambio con Eriksen, mentre la Juve offre solo uno scambio con Bernardeschi. Se Dzeko non sarà venduto, occorrerà ricreare un rapporto, così come vuole anche la maggior parte della squadra.