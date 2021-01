Roma, tutto tace sul fronte Dzeko-Fonseca: ecco perché il bosniaco si è allenato da solo

Si è allenato da solo, come consuetudine, nel primo giorno della settimana, per i giocatori più esperti. La corsa in solitaria di oggi di Dzeko, spiega Chiara Zucchelli su gazzetta.it, non ha nulla di anomalo. Domani dovrebbe allenarsi con i compagni. Succederà? La società, intanto, sta studiando attentamente il da farsi.

Inter, Juventus, Psg, Real Madrid, un sondaggio anche del Siviglia: il mercato attorno al bosniaco, al momento, non decolla.Lui valuta solo alternative all’altezza e la Roma cerca di capire c’è un modo per sistemare le cose, vista anche la professionalità sempre mostrata dall’attaccante.

Non solo: è rispettato da tutti i compagni, da quelli a lui più vicini a quelli che nella disputa non hanno preso le parti di nessuno. Una situazione che solo Edin e Fonseca, magari con l’aiuto di Lorenzo Pellegrini, il capitano designato, e della società possono risolvere. Da qui a domenica sera, quando all’Olimpico arriverà il Verona, tutto può ancora succedere.