Dzeko, pace complicata

Prove di mediazione. Inevitabili. Perché dopo lo strappo tra Dzeko e Fonseca, più trascorrono le ore, più ci si rende conto che trovare una sistemazione a Edin in meno di una settimana, è davvero complicato. Questo perché il calciatore, nell’incontro andato in scena venerdì con il nuovo agente Lucci, è stato molto chiaro con il club. Della serie: io voglio restare qui, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Le piste che portano a Barcellona e Real Madrid si sono già bloccate.

L’unica via praticabile per l’addio rimane uno scambio di prestiti. L’Inter puà mettere sul piatto Eriksen e in seconda battuta Pinamonti. La Juventus, tra i nomi che possono interessare a Trigoria, Bernardeschi, che però non si vuole muovere da Torino e gioca in ruolo (ala) che il 3-4-2-1 non contempla. Capitolo Reynolds: da definire ultime questioni burocratiche. El Shaarawy attende di tornare negativo per svolgere le visite mediche.