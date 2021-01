Cercasi ex per la dirigenza. Ma Totti è out

Oltre alle questioni di mercato le attenzioni della proprietà della Roma si sono spostate anche su un doppio innesto al di fuori del campo. I Friedkin hanno deciso di inserire all’interno dei quadri dirigenziali un club manager, ovvero una figura che faccia da collante tra squadra, allenatore e società, scrive Il Tempo. A Trigoria stanno cercando un persona che ricopra un ruolo simile a quello di Peruzzi alla Lazio: l’intenzione è di scegliere un personaggio importante e prestigioso, amato dai tifosi giallorossi e dalla piazza. L’identikit si abbina perfettamente a Totti e De Rossi, ma i due hanno intrapreso strade diverse nel mondo del calcio e non sono in lizza.

A breve sarà poi scelto un dirigente che possa riempire la casella lasciata libera da Zubiria e Longo: il candidato numero uno a diventare il nuovo segretario generale è Maurizio Lombardo (ex Juventus), che la scorsa settimana è stato a Trigoria e con il quale è previsto un nuovo contatto in questi giorni. Intanto oggi la squadra riprenderà ad allenarsi in vista del Verona. Fonseca si aspetta di avere a disposizione Mkhitaryan e Pedro, mentre nelle prossime sedute si allenerà sicuramente in gruppo Calafiori. Da valutare Mirante.

Weekend da ricordare per Pellegrini: ieri è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano. Accompagnato dalla famiglia il numero 7 ha partecipato poi all’Eucaristia a San Pietro e gli è stata donata una copia di un’edizione particolare della Bibbia.