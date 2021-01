Roma, Allegri si avvicina: principio di accordo sulla base di 5 milioni

Allegri alla Roma: da sogno proibito a ipotesi concreta per il futuro giallorosso. Secondo quanto riporta calciomercato.it il tecnico livornese starebbe mantenendo la porta aperta ai Friedkin e addirittura ci sarebbe già sul piatto per lui un contratto da 5 milioni a stagione più bonus. Il progetto giallorosso stuzzica l’ex Juventus, che considera l’avventura nella Capitale complessa ma dal grande fascino. Chissà quindi se si potrebbe aprire una sfida tra toscani ex bianconeri: sullo sfondo infatti ci sarebbe sempre Maurizio Sarri, che mantiene ancora un contratto in essere con la Juventus. Un futuro affascinante e suggestivo, che si farà strada eventualmente dopo il presente romanista, caratterizzato da un Fonseca sempre in bilico e da una squadra attualmente al terzo posto in classifica.