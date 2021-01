Cremonese, Totti in visita per il giovane Coccolo. Braida: “Orgogliosi della sua presenza” – FOTO

Uscita ufficiale da procuratore per Francesco Totti. Come riporta laprovincia.it l’ex capitano romanista è arrivato nel Centro Arvedi della Cremonese per accompagnare il difensore Luca Coccolo, nuovo acquisto del club proveniente dalla Juventus. Totti ha avuto modo di vedere la struttura, di visitare il centro sportivo e soprattutto e di scambiare qualche chiacchiera con il direttore generale della società Ariedo Braida e con il tecnico Pecchia, con il quale si è soffermato a parlare a lungo. A testimoniare l’incontro anche qualche scatto comparso sul profilo Instagram dei rossogrigi, con l’omaggio dello stesso Braida verso Totti: “Francesco è una persona meravigliosa, la sua visita ci rende felici e orgogliosi“.