El Shaarawy, tampone ancora positivo. Domani il nuovo test

Ci sarà ancora da attendere per le visite mediche di El Shaarawy alla Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti l’attaccante è risultato ancora positivo al tampone per il Covid e ripeterà il test nella giornata di domani. Una carica bassa che però costringerà il Faraone ad attendere ancora prima di sostenere i classici controlli clinici a Villa Stuart per poter avviare definitivamente la sua seconda avventura nella Capitale. Un tira e molla che durava già dal mese di ottobre, quando El Shaarawy tramite i suoi canali social aveva espresso tutto il suo disappunto per il mancato ritorno in giallorosso. Smaltita la positività al Covid, l’attaccante si metterà subito a disposizione di Fonseca per dare una mano nel reparto avanzato, provato in questi giorni dall’assenza di Edin Dzeko.