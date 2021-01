Roma, Pinto prova a vendere Dzeko ma la strada è in salita: prove di disgelo con Fonseca

La Roma sta provando a vendere Edin Dzeko. Il quarto tentativo di addio sarà gestito dal gm Pinto e dall’agente del giocatore Lucci, che sta provando a trovare una sistemazione adeguata al numero 9, riporta gazzetta.it. Le soluzioni principali sono tutte estere. In Premier ci sono West Ham e Wolverhampton, ma non sono piazze gradite. Più fredde le piste che portano al Tottenham e al Manchester City. In Spagna l’idea più concreta è quella dello scambio con il Real Madrid che propone Mariano Diaz, ma l’attaccante delle Merengues non è intenzionato a partire. Ipotizzare un addio a gennaio è davvero difficile. Per questo oggi pomeriggio Dzeko e Fonseca si ritroveranno faccia a faccia a Trigoria con il compito di risanare la frattura, per il bene della Roma. L’allenamento è fissato per le 15. Pellegrini, vicino a entrambe le parti, proverà a fare da collante.