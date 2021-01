Roma Primavera, Vicario: “Dobbiamo essere più forti, concentrati per domenica”

Javier Vicario, difensore spagnolo della Roma Primavera, ha analizzato ai microfoni di Roma TV la prima sconfitta stagionale subita per mano della Spal di Giuseppe Scurto. Queste le parole del calciatore di De Rossi:

Cosa non è andato in questa prima sconfitta?

E’ stata una partita difficile, abbiamo preso gol da calcio d’angolo dove dobbiamo essere più forti. Abbiamo lavorato bene e la nostra testa è a domenica.

Come è stato tornare in campo dopo così tanto tempo?

E’ stato molto difficile, per me come per tutta la squadra.