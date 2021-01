Primavera, Spal-Roma 1-0: Pinotti sblocca la gara – LIVE

Finalmente la Primavera torna in campo. Dopo quattro mesi dall’ultima sfida, vinta a Trigoria contro la Juventus, i ragazzi di Alberto De Rossi tornano in campo in trasferta contro la Spal guidata dall’ex Scurto. L’obbiettivo è riprendere in mano il filotto di vittorie interrotto lo scorso primo novembre, con una classifica che vede i giallorossi in vetta solitaria a punteggio pieno a quota 18 punti. De Rossi schiera in campo tutti i suoi gioielli, alcuni dei quali hanno esordito e trovato addirittura il gol in prima squadra, come ad esempio Milanese, che agirà sulla trequarti insieme a Zalewski. Confermata la difesa a tre con Buttaro, Vicario e Feratovic a protezione di Boer.

LIVE

PRIMO TEMPO

28′ – Podgoreanu si libera sulla destra e cerca Tall in area. Il centravanti romanista è bloccato bene dalla difesa

27′ – Cuellar tira potente dalla distanza, il pallone però si spegne sul fondo

26′ – Squillo di Zalewski: il 10 giallorosso supera la barriera su punizione ma non centra il bersaglio grosso

24′ – Ennesimo uno contro uno di Providence che però lancia di nuovo la Spal in contropiede. Questa volta è Vicario a bloccare tutto

21′ – Zalewski su punizione non trova la testa di Tall. Rischia poi la Roma sul contropiede della Spal, ma Yabre commette fallo

16′ – Roma in pressing: Darboe sa sinistra mette dentro per Tall, non perfetto lo stop e l’azione sfuma

13′ – Brivido Roma! Providence va via sulla sinistra e mette in mezzo, Tall arriva leggermente in ritardo per la conclusione

11′ – Vicario prova il lancio per Providence, passaggio troppo lungo. Roma in difficoltà

9′ – Spal in vantaggio. Calcio d’angolo per i padroni di casa, sponda di Raitanen e Pinotti sulla linea di porta deve solo spingere dentro il pallone

7′ – Attys rilancia in contropiede la Spal, bravo Vicario ad intervenire in anticipo

6′ – Ellertsson stoppa in area di rigore giallorossa, ma viene contenuto dalla difesa

3′ – Iskra trova il corridoio sulla destra, bravo Tripi a chiudere

2′ – Subito pericolosa la Roma: Tall approfitta di una disattenzione spallina e batte a rete. Pallone fuori

1′ – Inizia il match. La Roma gestisce il primo possesso della gara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-3-3) : Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov (C); Cuellar, Pinotti, Ellertsson.

A disp.: Woźniak, Rigon, Eduardo Alcides, Csinger, Borsoi, Suffer, Simonetta, Colyn, Teyou, Carrà, Campagna, Piht.

All.: Scurto.

AS ROMA (3-4-3) : Boer; Buttaro, Vicario, Feratovič; Darboe, Tripi (C), Zalewski, Milanese; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disp.: Mastrantonio, Berti, Codou, Tomassini, Morichelli, Bove, Astrologo, Ciervo, Bamba, Satriano, Vetkal, Cassano.

All.: De Rossi.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani.

Assistente 1: Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Stefano Galimberti di Seregno.

Marcatori: 9′ Pinotti (S)

Ammoniti: –

Espulsi: –