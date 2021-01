Countdown Zaniolo, via libera per tornare a correre. A marzo la visita decisiva

Il giovane leone giallorosso scalpita. Nicolò Zaniolo è pronto per tornare a correre sul campo e lo farà non appena tornerà a Trigoria dopo aver smaltito la positività al Covid. Il talento giallorosso ha ricevuto il via libera per aumentare ancora i carichi di lavoro, in attesa della visita decisiva del Dottor Fink che ci sarà a marzo. Solo allora infatti Zaniolo potrebbe ricevere il semaforo verde definitivo per rimettersi in forma fisicamente e puntare deciso al ritorno in campo. Intanto il ventidue giallorosso ha pubblicato sui social una foto sorridente con un messaggio chiaro ai suoi followers: “Tornato a fare ciò che amo! Manca sempre meno“. E anche il popolo romanista conta i giorni in attesa di rivederlo in campo con la maglia della Roma.