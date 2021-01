Capello: “Dzeko e Fonseca si chiariscano. Alla Roma serviva una contestazione forte”

Ultimo tecnico a vincere uno Scudetto con la Roma, Fabio Capello non è mai banale nelle sue dichiarazioni. L’ex allenatore, ospite oggi nel programma Maracanà su TMW Radio, ha parlato del momento giallorosso e del delicato caso Dzeko. Questa la sua analisi:

Cosa ne pensa di ciò che sta accadendo alla Roma e del caso Dzeko?

Bisogna ricucire il rapporto, se non vuoi farti male da solo e hai obiettivi. Può avere sbagliato il tecnico o il giocatore, servono chiarimenti senza perdere la faccia. Se il tecnico la perde, poi non ha più lo spogliatoio in pugno e questo non può andare. La Lazio nel derby aveva impostato una certa partita. La Roma, se pressata e con ritmi elevati, ha difficoltà. Alla Roma forse sarebbe servita una contestazione eclatante come successe a me l’anno dello Scudetto dopo Bergamo.

I tre migliori giocatori attualmente?

Barella, che assomiglia per dinamismo e capacità di leggere le partite a Tardelli. Poi Donnarumma, che è stato importantissimo per il Milan, poi a pari merito Calhanoglu e Mkhitaryan.