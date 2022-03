Veretout out: è bufera tra multe e mercato. Nazionali gioie e dolori, Mancini c’è

Il francese in un momento complicato tra la vicenda della moglie che può costargli la multa, la separazione burrascosa con l'agente e il campo. Smalling può rinnovare, Xeka sempre nel mirino

Sul fronte mercato continuano a circolare diversi nomi. Tra questi c'è Xeka, centrocampista di personalità del Lille che è in scadenza 2022 e piace a Mourinho e Pinto, ma anche il terzino dell'Empoli Fabio Parisi. Per il centrocampo, in Francia rilanciano e tengono vivo l'interesse giallorosso per Boubacar Kamara del Marsiglia, anche lui in scadenza di contratto a giugno e accostato ai giallorossi da mesi, con una lunga schiera di pretendenti di prestigio alle spalle. Come quella che osserva da vicino Tammy Abraham, in primis le inglesi come Manchester United e Tottenham: la Roma non ha intenzione neanche di parlare di una sua eventuale cessione. E si sente protetta dalla clausola monstre a favore del Chelsea, che però è in un momento storico difficilissimo, oltre a una condizione del contratto dell'inglese che è molto vantaggiosa anche per l'agente.