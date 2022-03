Darboe out contro il Chad, dal Gambia: “È positivo al Covid”

Il giovane centrocampista della Roma out dai convocati

Continuano gli impegni dei nazionali romanisti in giro per il mondo. Alle 19 è sceso in campo il Gambia di Ebrima Darboe nel turno preliminare di qualificazioni alla Coppa d'Africa 2023. Il centrocampista della Roma, però, è rimasto fuori dai titolari. Secondo il giornalista gambiano Momodou Bah la causa è la positività al Covid. Sui social il giocatore classe 2001 ha pubblicato alcune foto in cui dà l'in bocca al lupo ai suoi compagni e segue il match da casa con tutti i suoi dispositivi mobili.