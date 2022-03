Turchia-Italia, Cristante segna l’1-1 al 35′: colpo di testa su assist di Biraghi

L'attaccante della Roma, dopo l'esclusione con la Macedonia del Nord, in campo dal 1'. In gol il centrocampista giallorosso

L'Italia scende in campo per l'ultimo match di questa sosta per le nazionali. La squadra di Mancini affronta la Turchia dopo la delusione per l'eliminazione dal playoff per accedere ai Mondiali. Alle 20.45 gli Azzurri sfidano l'altra sconfitta nella semifinale, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Dopo l'esclusione con la Macedonia del Nord, Nicolò Zaniolo è stato scelto negli 11 titolari nel tridente con Scamacca e Raspadori. A centrocampo c'è invece Bryan Cristante con Pessina e Tonali. Il centrocampista della Roma ha segnato al 35' il gol del pareggio (vantaggio turco con Under) con un bel colpo di testa, sulla punizione battuta da Biraghi. In panchina Lorenzo Pellegrini, con Gianluca Mancini già rientrato a Trigoria.