Le mosse della Roma: fuori in sei per Xeka e Parisi

Pinto è già al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno

La Roma studia le mosse per il futuro come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se Pau Lopez, Under e Kluivert sono destinati a portare circa 35 milioni nelle casse giallorosse, per finanziare il mercato estivo Tiago Pinto ha un progetto in più. E cioè andare a piazzare gli altri esuberi giallorossi, quei giocatori che appartengono alla Roma ma stanno giocando già altrove. Nello specifico stiamo parlando di sei giocatori che hanno lasciato la Roma tra giugno e gennaio scorso e che adesso indossano altre maglie: Alessandro Florenzi (Milan), Gonzalo Villar (Getafe), Robin Olsen (Aston Villa), William Bianda (Nancy), Ante Coric (Zurigo) e Bryan Reynolds (Kortrijk). La Roma spera di ricavare – dovessero essere ceduti tutti – una quindicina di milioni, soldi che sarebbero oro per la casse giallorosse. Dovesse andare tutto a dama ci sarebbe una ventina di milioni di euro circa da dirottare sul mercato. I nomi che sta seguendo adesso Pinto sono sostanzialmente due: il regista portoghese Xeka (Lille) e il terzino sinistro Parisi (Empoli).