Mourinho in Vaticano: “Che onore incontrare il cardinale Tolentino de Mendonça”

L'allenatore della Roma ha condiviso su Instagram l'emozione per l'incontro con un cardinale portoghese, poi l'intervista alla CBS

Un'altra giornata indimenticabile per José Mourinho a Roma. L'allenatore giallorosso oggi ha incontrato il Cardinale José Tolentino de Mendonça. Teologo e poeta, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, è nato a Funchal, nell'isola di Madeira. Portoghese come lo Special One, i due hanno avuto modo di parlare direttamente in Vaticano. Poi Mourinho, visibilmente emozionato negli scatti pubblicati su Instagram, ha poi diretto l'allenamento a Trigoria e svolto un'intervista con la CBS. "Che giornata. Il lavoro, l'onore di incontrare e imparare da Sua Eminenza il Cardinale Jose Tolentino de Mendonça e l'intervista con la CBS", ha scritto l'allenatore della Roma sui social.