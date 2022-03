La furia della Roma su Veretout per il Covid party

A fine stagione la separazione sembra inevitabile, e anche il rapporto con l'allenatore - che non ha perdonato leggerezze di questo genere in altre occasioni - ne risentirà inevitabilmente

Periodo nero per il centraocampista francese, come scrive Marco Juric su La Repubblica. Jordan Veretout sta forse attraversando il momento peggiore della sua storia in giallorosso: alla questione tecnica, che lo vede scivolato in basso nelle gerarchie di Mourinho, si aggiunge la polemica provocata dalla sua compagna nelle ultime 48 ore. Positività al Coronavirus per lei, che non ha comunque rinunciato a festeggiare il proprio compleanno con parenti e amici. E nella polemica finisce inevitabilmente anche il giocatore: sarà indisponibile per i prossimi giorni ed è in arrivo per lui una multa salata da parte della Roma. A fine stagione la separazione sembra inevitabile, e anche il rapporto con l'allenatore - che non ha perdonato leggerezze di questo genere in altre occasioni - ne risentirà inevitabilmente.