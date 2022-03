Roma, Smalling verso il rinnovo: contratto fino al 2024 con ingaggio spalmato

Il centrale inglese ha il contratto in scadenza la prossima estate ma in questa stagione è tornato a dimostrare tutto il suo valore. La Roma vuole rinnovare per un altro anno ma a determinate condizioni

Chris Smalling è tornato la colonna di Greenwich della prima stagione. Dopo i dubbi invernali sulle sue condizioni fisiche ora sembra arrivato addirittura il tempo del rinnovo. L’inglese percepisce 3,8 milioni netti di parte fissa, che con vari bonus possono arrivare tranquillamente a più di 4 a stagione. Il contratto scade il 30 giugno del 2023 ma la volontà della Roma è quella di proseguire per almeno un altro anno insieme ma a cifre leggermente ridotte. L'idea di Pinto e di tutta la dirigenza è quella di rinnovare il contratto del centrale ex Manchester United fino al 2024 e spalmare le stesse cifre dell'attuale contratto con un anno in più. Nessuna spesa in più per la Roma e un anno in più in giallorosso per Smalling che nella Capitale si trova benissimo e andrebbe comunque a guadagnare circa 3 milioni a stagione.

Zero cartellini e rendimento alto: Smalling è tornato leader

Il suo impatto quest'anno è stato fondamentale per il reparto difensivo giallorosso. In questa stagione è sceso in campo per quasi 2.000 minuti senza però mai ricevere un cartellino giallo. Nessun difensore in Serie A è stato più corretto dell'inglese. Il suo avvio di stagione aveva fatto presagire ad una nuova stagione con più presenze in infermeria che in campo, ma dopo i tre minuti giocati contro il Genoa lo scorso novembre, Smalling in campionato ha saltato appena 26 minuti nel match contro lo Spezia all'Olimpico risultando sempre il migliore del reparto difensivo.