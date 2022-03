Serie A, Roma terza per corrispettivi agli agenti: spesi 25,9 milioni nel 2021

Netto aumento rispetto al 2020 e al 2019, solo la Juventus e l'Inter superano i giallorossi

La Figc ha reso note le cifre dei corrispettivi delle società di Serie A agli agenti nel periodo tra 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. I costi sostenuti dal club giallorosso ammontano a 25,9 milioni. La prima di questa classifica è la Juventus (28, 9 milioni), seguita l’Inter: 27,5 spesi per i nerazzurri. Al quarto posto, invece, c’è il Milan con 12,5 milioni. Per il club giallorosso si tratta di un aumento rispetto al 2020 e al 2019, quando furono pagati corrispettivi per 19,2 e 23 milioni di euro.