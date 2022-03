Under 21, Bove escluso dai convocati anche contro la Bosnia

Il centrocampista era già stato scartato col Montenegro dal ct Nicolato che per lui ha speso però parole al miele

Edoardo Bove salta anche la Bosnia. Dopo l'esclusione con il Montenegro il giovane centrocampista giallorosso, alla prima chiamata con l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, non figura neanche oggi tra le scelte, tra campo e panchina, del ct azzurro nel match contro la Bosnia, sfida di qualificazione agli Europei di categoria in scena in questi minuti allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Bove tornerà quindi riposato a Roma mentre Nicolato in questi giorni aveva speso parole di elogio per lui: "Farà la differenza in Nazionale e con la Roma".