Roma, un Totti torna a segnare a Trigoria: che gol di Cristian alla Reggina

Il primogenito dello storico capitano giallorosso ha siglato il suo primo gol con la maglia della Roma U17, sotto gli occhi di papà e del ct Corradi

Trigoria torna a urlare Totti Gol. Un sinistro preciso e potente che non lascia scampo al portiere, l'esultanza con il bacio sullo stemma della Roma: ha segnato Totti. Sì, avete letto bene. Non siete finiti in un buco temporale, non è il 2002 ma il 2022, e chi ha segnato si chiama Cristian, non Francesco. Come riporta Repubblica.it il primogenito dello storico capitano giallorosso ha siglato il suo primo gol con la maglia della Roma U17 (che giocherà l'Adidas Cup negli Usa), nella goleada che i ragazzi di mister Ciaralli hanno rifilato alla Reggina. Alla festa del gol si è aggiunto proprio il giovane Cristian, a segno con il numero 18 sulle spalle. Papà Francesco, prima di indossare la maglia numero 10, iniziò la sua carriera in giallorosso con i numeri 17 e 20 (quest'ultimo lo indossò anche in Nazionale). In tribuna presente anche Bernardo Corradi, tecnico dell'U17, che continua a monitorare da vicino la crescita del giovane Cristian.