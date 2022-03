Giovedì Spinazzola vola in Finlandia: tagliando finale prima del via libera

Mourinho aveva pensato anche di portarselo in panchina con la Sampdoria, in caso ovviamente di consulto positivo, per cercare di dargli subito una scossa psicologica, adrenalinica

La Roma potrà finalmente tornare a fare affidamento su Spinazzola, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Giovedì dovrebbe essere il giorno tanto atteso. Leonardo Spinazzola il 31 marzo dovrebbe infatti volare in Finlandia, a Turku, per la visita finale con il dottor Lasse Lempainen, il chirurgo ortopedico che lo ha operato al tendine d’Achille sinistro, quello che si ruppe quel maledetto 2 luglio dello scorso anno durante Italia-Belgio valida per l’Europeo. A Turku finalmente dovrebbe arrivare anche l’okay definitivo, l’atteso sì alla ripresa ufficiale dell’attività. È l’ultimo tagliando verso il traguardo, insomma, quello che Spinazzola avrebbe dovuto svolgere già nella settimana precedente al derby, ma che poi è stato rimandato per un piccolo problema personale. Adesso che è tutto risolto da un po’, Spina è pronto finalmente per mettersi tutto alle spalle. Mourinho aveva pensato anche di portarselo in panchina con la Sampdoria – in caso ovviamente di consulto positivo — per cercare di dargli subito una scossa psicologica, adrenalinica. Se succederà o meno ancora non si sa, possibile che si debba aspettare ancora una settimana per rivederlo davvero in gruppo. Quel che conta, però, è che dovremmo finalmente esserci davvero.