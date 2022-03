Bodo/Glimt-Roma è sold out, terminati anche i biglietti per il settore ospiti

Esauriti anche i tagliandi per il settore riservato ai tifosi romanisti. L'Aspmyra Stadion sarà dunque completamente esaurito

Qualche giorno fa il Bodo/Glimt aveva annunciato tramite il proprio profilo twitter il sold out dei biglietti riservati ai propri sostenitori, per il match contro la Roma in programma il prossimo 7 aprile alle 21. Nelle ultime ore anche il settore ospiti è stato esaurito dai tifosi giallorossi e dunque l'Aspmyra Stadion sarà completamente sold out. Sugli spalti ci saranno quindi circa 8000 mila spettatori ad assistere all'andata dei quarti di finale di Conference League. Mourinho spera di certo in una prestazione migliore da parte della sua squadra rispetto alla partita del girone, che aveva visto capitolare i giallorossi in terra norvegese per 6-1.