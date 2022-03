Shomurodov scatenato contro l’Uganda: tripletta e segnale a Mourinho

L'attaccante giallorosso fatica a trovare spazio nella Roma ma con la nazionale uzbeka continua a segnare con regolarità

Eldor Shomurodov continua a far sognare la nazionale uzbeka. Dopo il gol nella prima amichevole contro il Kyrgyzstan, l'attaccante giallorosso ha realizzato una tripletta nel match contro l'Uganda. Con questi due gol realizzati, Shomurodov sale al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell'Uzbekistan con 26 gol in 53 presenze. In giallorosso, l'ex Genoa continua a faticare per trovare spazio negli undici titolari ma chissà che questa prestazione non possa far cambiare idea a Josè Mourinho.