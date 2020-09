Totti alla Roma: “Ci ritroveremo”. Schick ai saluti, Smalling aspetta

I grandi amori, i giri immensi e i ritorni sperati e auspicati. In poche parole, Totti e la Roma. L’ex capitano giallorosso in una lunga e intensa intervista a Repubblica ha voluto precisare quale potrebbe essere il suo futuro con la nuova proprietà: “Quando rientrerò nella Roma? Domanda troppo diretta. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto”. In attesa del confronto con i Friedkin, Totti non ha risparmiato però qualche consiglio per la nuova dirigenza: “Occorrerà essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta“. Dello stesso avviso il Giuseppe Giannini, che ha rincarato la dose auspicando un ritorno a un vero senso di appartenenza ai colori giallorossi. Più netto invece Walter Sabatini: “Pallotta non si è innamorato di Roma e della Roma. Non si fa calcio senza amore e passione. Il calcio senza passione vera è impraticabile”.

Schick ‘chiama’ Smalling. Sirene turche per Perotti

Sembra procedere verso la fumata bianca la trattativa per il passaggio di Schick al Bayer Leverkusen, 28 milioni di euro circa che consentirebbero alle casse romaniste di respirare. E, soprattutto, permetterebbero alla Roma di provare l’affondo per riportare Smalling nella Capitale. Il centrale inglese si è presentato oggi nel centro di allenamento dello United per i test anti Covid, sperando presto ti poter riabbracciare il giallorosso. Con la valigia pronta invece per lasciare Roma ci sono sia Kolarov, diretto all’Inter, sia Dzeko, che attende invece il concretizzarsi dello scambio Milik-Under per capire il suo destino alla Juve. Il domino di mercato romanista, oltre a prevedere l’addio agli stipendi pesanti di Fazio e Juan Jesus, dovrebbe coinvolgere anche Perotti, su cui si sta per muovere pesantemente il Fenerbahce. Sondaggio del Milan invece per Mirante, che potrebbe sposare il rossonero per fare da vice a Gigio Donnarumma.

Zaniolo, pronto. E Fonseca prepara il debutto

Insomma, grande via vai sul mercato con poche certezze, tra cui Nicolò Zaniolo. La Roma studia il rinnovo, per blindarlo e legarlo a doppio filo al nuovo progetto societario. Intanto i giallorossi si sono allenati come al solito a Trigoria agli ordini di Fonseca, in attesa di iniziare la stagione e di capire come si definirà il calendario della nuova Serie A. Intanto sabato ci sarà la sfida amichevole con la Sambenedettese, gara che aiuterà il tecnico a capire lo stato di forma di chi non ha risposto alla convocazione delle nazionali. Testa bassa e lavorare sodo quindi, una volata lunga due settimane che porterà la squadra giallorossa fino all’inizio del prossimo campionato.