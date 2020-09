Schick va al Leverkusen. Ci sono i soldi per Smalling

Stanno per arrivare dalla Germania i primi soldi per rimettere in moto il calciomercato della Roma. È stato praticamente raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Patrik Schick che frutterà 27 milioni di euro, tra parte fissa e bonus e una percentuale su futura rivendita di Schick. Con i milioni del ceco in tasca, però, i giallorossi potrebbero accontentare il Manchester United per Chris Smalling, dopo che gli ultimi tentativi sono andati a vuoto perché i Red Devils non sembrano disposti a sconti rispetto alla richiesta di 20 milioni, mentre la Roma è rimasta ferma a 14. Altri soldi freschi potrebbero arrivare da Alessandro Florenzi, che piace in Premier League ma ha qualche dubbio sull’Everton di Carlo Ancelotti.

Per l’ex capitano – scrive Gianluca Piacentini su ‘Il Corriere della Sera’ – si era parlato anche di uno scambio con la Fiorentina per arrivare a Vlahovic, che piace molto a Trigoria (a prescindere da Dzeko). Il passaggio del bosniaco alla Juventus è condizionato dalla trattativa con il Napoli: manca ancora l’accordo sul conguaglio economico richiesto dal Napoli. L’idea di De Laurentiis sarebbe quella di inserire in questo maxi scambio anche Jordan Veretout, mettendo sul piatto della bilancia Maksimovic. La Roma, però, ritiene incedibile il francese. Appena si concretizzerà la cessione di Kolarov all’Inter, la Roma proverà a parlare con l’Arsenal di Kolasinac: il bosniaco (ma con passaporto tedesco) costa 6 milioni.