Sul francese c'è il Manchester United che non ha ancora affondato il colpo
La Roma non pensa solamente alle entrate, ma D'Amico è al lavoro anche sulle uscite per le ormai famose plusvalenze. Manu Koné è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Capitale per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse del Manchester United che non ha ancora affondato il colpo. Il francese ha aperto alla Premier League ma spera ancora in una chiamata del Paris Saint Germain che fino ad oggi non è mai arrivata. Dal campionato inglese - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - nelle scorse ore sono arrivati interessamenti anche per El Ayanoui. Il centrocampista dopo l'ottimo Mondiale giocato col Marocco ha attirato qualche squadra.
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