Serie A, ecco i criteri per il calendario e le date per i turni infrasettimanali

Tutto pronto per l’inizio della prossima stagione di Serie A, che prenderà il via nel weekend del 20 settembre. La Lega Serie A ha comunicato tramite il suo sito ufficiale non soltanto alcuni criteri di compilazione del calendario, ma anche quelle che saranno le date per i turni infrasettimanali e per le sfide di Coppa Italia. Con lo spostamento dell’Europeo al prossimo anno, Roma e Lazio giocheranno le ultime due gare di campionato fuori casa, per consegnare in tempo alla UEFA lo Stadio Olimpico.

REGOLE DI INGAGGIO – Non sarà possibile disputare i derby cittadini nella prima giornata, nell’ultima e nei turni infrasettimanali feriali. Inoltre il sorteggio per la prima e per l’ultima giornata dovrà essere differente rispetto a quello delle ultime due stagioni; verranno poi tutelate le squadre impegnate nelle coppe europee, che non potranno affrontarsi tra di loro nelle giornate comprese tra una gara di Europa League e una di Champions.