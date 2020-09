Inter, ritorno di fiamma per Dzeko. Marotta e Ausilio studiano il colpo

Ausilio e Marotta non abbandonano la pista Dzeko. Secondo quanto riporta calciomercato.com ci sarebbe stato un confronto tra i vertici dell’Inter e Silvano Martina, procuratore di Padelli ma anche intermediario per l’Italia di Dzeko. Conte infatti non ha abbandonato l’idea di portare il bosniaco nella Milano nerazzurra, nonostante la serrata concorrenza della Juventus. L’Inter potrebbe però ancora rientrare nella corsa a Dzeko, solamente però con l’uscita di Lautaro Martinez, che consentirebbe al club di avere la liquidità giusta per puntare al bomber di Sarajevo.