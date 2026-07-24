Guai per Cristian Volpato. In piena notte è stato fermato a Sidney per un controllo stradale poiché stava guidando la sua BMW a 109 km/h in un posto nel quale il limite è di 60. La polizia ha subito effettuato alcol test (risultato negativo) e drug test: l'ex Roma sarebbe risultato positivo alla cocaina secondo il The Guardian. Nelle prossime ore un nuovo campione verrà analizzato in laboratorio, nel frattempo la sua patente è stata sospesa per sei mesi per eccesso di velocità. Volpato era in vacanza dopo aver disputato il Mondiale con l'Australia. Nessun commento da parte della nazionale e neanche dal Sassuolo che lo aspetta per il ritiro pre stagionale.