Nei giorni scorsi D'Amico ha preso contatto con l'entourage di Nusa, che ha anche aperto ad un eventuale trasferimento in gial-lorosso. Anche perché la Roma è pronta ad offrirgli il doppio dello stipendio che guadagna oggi: 4 milioni più bonus rispetto ai quasi 2 (bonus compresi) che prende al Lipsia. I problemi però sono sostanzialmente due: il primo è proprio la valutazione alta che dà il Lipsia al giocatore, il secondo sono quelle visite mediche che nel 2024 Nusa non superò al Brentford, sembra per dei problemi alla schiena ed alle ginocchia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma in Germania sono altri anche i giocatori che interessano la Roma. Il primo è Said El Mala (il Borussia Dortmund ha offerto 26 milioni più 16 di bonus vari, ma il Colonia ne chiede 50); il secondo è Jean-Matteo Bahoya, francese di 21 anni dell'Eintracht Francoforte, valore 25-30 milioni; il terzo è Jamie Leweling, 25 anni, ala dello Stoccarda: vale 40 milioni e gioca destra, ma può andare anche a sinistra. Di certo c'è una cosa, stavolta la Roma deve fare in fretta. Ed evitare di incassare ulteriori beffe...