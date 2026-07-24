Perso Crysencio Summerville, la Roma vuole accelerare. E, stavolta, chiudere. A Trigoria è già iniziata la ricerca di una nuova ala sinistra di piede destro, il profilo individuato da Gian Piero Gasperini per completare il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista è quello di Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, ma l'operazione si presenta complicata e va maneggiata con grande cautela.

Nei giorni scorsi c'è stato un contatto con gli agenti del calciatore. L'ingaggio rientrerebbe nei parametri della Roma, mentre il vero ostacolo è rappresentato dal cartellino. Il Lipsia non ha ancora fissato un prezzo definitivo, ma la richiesta di partenza si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, forse troppo, considerando l'interesse della Premier League (Newcastle) e quanto sia cara la bottega made in Red Bull. Nusa, però, non è l'unico nome sul tavolo. La dirigenza sta lavorando anche su altre piste, con l'intenzione di evitare che si ripeta quanto accaduto con Greenwood e Summerville.