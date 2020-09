Calciomercato Roma live: Schick torna in Bundes, si riavvicina Smalling

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi martedì 1 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p)

ORE 09.07 DIFESA DA RICOSTRUIRE: ANCHE FAZIO E JJ AI SALUTI

Con Kolarov ai saluti e Smalling in attesa di capire il suo futuro, sarà una difesa da ricostruire quella della Roma per la prossima stagione. Come scrive La Repubblica infatti sia Fazio sia Juan Jesus sono destinati a partire, aprendo di fatto i lavori per la linea difensiva del futuro.

ORE 08.54 DZEKO-JUVE: SI ATTENDE L’INTESA PER MILIK

Edin Dzeko resta la prima scelta di Andrea Pirlo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il bosniaco sarebbe ancora in cima alla lista dei bianconeri, ma l’affare potrebbe sbloccarsi solo con l’intesa tra Napoli e Roma per Milik.

ORE 07.54 SCHICK OUT, SMALL-IN: L’INGLESE VICINO AL RITORNO

Arriverà dalla Germania il tesoretto per Smalling. Come riporta Il Messaggero la cessione ormai imminente di Schick al Leverkusen frutterà alla Roma circa 28 milioni di euro, che verranno prontamente reinvestiti per far tornare il centrale inglese nella Capitale.