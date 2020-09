Roma, Perotti in uscita: continua il pressing del Fenerbahce

Sempre più lontane le strade di Diego Perotti e la Roma. Secondo quanto riporta calciomercato.it il Fenerbahce, dopo il corteggiamento dell’ultimo periodo, sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per il Monito giallorosso. Il contratto di Perotti scadrà nel 2021 e da tempo ormai la Roma lo ha inserito nella lista dei cedibili, soprattutto per lo scarso apporto dell’ultima stagione visti i continui problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. Sull’elenco dei partenti ci sono altri veterani che hanno caratterizzato le ultime stagioni romanista, come Fazio e Juan Jesus, su cui ci sarebbero rispettivamente Fiorentina e Genoa.