United, Smalling torna a Carrington per il tampone. E la Roma lo aspetta

Giornata di test anti Covid per Chris Smalling. Come riporta il Manchester Evening News il centrale difensivo si è presentato questa mattina nel centro sportivo di riferimento dello United a Carrington per sottoporsi al tampone, in attesa di iniziare ufficialmente gli allenamenti nella giornata di mercoledì. L’attesa però più importante per Smalling si giocherà però sul campo del calciomercato, visto la sua ferrea volontà di proseguire il percorso nella Capitale dopo l’ottima annata trascorsa con la maglia della Roma. Un affare che potrebbe sbloccarsi a breve, vista la cessione imminente di Schick al Leverkusen per circa 28 milioni di euro.