Sorpresa Karsdorp, va all’Atalanta: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni

Il futuro di Rick Karsdorp sarà ancora in Italia. Il terzino olandese, rientrato dal prestito al Feyenoord, sarà presto un nuovo giocatore dell’Atalanta, riporta Sky Sport. I nerazzurri hanno concluso positivamente la trattativa per la cessione di Castagne al Leicester, incassando circa 25 milioni di euro. Percassi per sostituire il belga ha pensato al classe 1995 della Roma e ha concluso la trattativa con i giallorossi: formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. La Dea per lo stesso ruolo aveva pensato anche ad Alessandro Florenzi. Il valore dell’operazione si avvicina a quello di Ibanez, giocatore che lo scorso gennaio ha fatto il percorso inverso trasferendosi alla Roma dall’Atalanta per 8 milioni di euro più 2 di bonus, da pagare la prossima estate.

Karsdorp rinnoverà il contratto con i giallorossi (attualmente in scadenza nel 2022) per questioni di bilancio e poi si trasferirà all’Atalanta. L’olandese era arrivato nell’estate del 2017, preso da Monchi per 16 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. I tanti infortuni e le prestazioni poco esaltanti non gli hanno mai permesso di trovare la fiducia giusta per potersi esprimere al meglio.