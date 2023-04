Roma, sospiro di sollievo per Dybala. Lesione al bicipite femorale per Llorente

Lasciata alle spalle la brutta sconfitta contro l’Atalanta, la Roma si prepara ad affrontare il Milan in una partita fondamentale per la corsa alla zona Champions. Pesano i numerosi infortuni che sostanzialmente lasciano la squadra con problemi in difesa. Smalling si è fermato per una lesione al flessore durante la partita contro il Feyenoord, mentre Llorente ha capitolato nel match con la Dea riportando una lesione al bicipite femorale. La difesa a 4 non sembra un’alternativa valida. Un’idea potrebbe essere quella di abbassare Cristante e schierarlo come centrale di difesa insieme a Mancini e Ibanez, con Kumbulla che risulterebbe pronto come primo cambio dalla panchina. Oppure potrebbe giocare l’albanese, con l’azzurro e Matic in mediana pronti a supportare la difesa.