Roma, Belotti ora alza la cresta! Un anno fa l’ultimo gol in campionato

Applausi quando gioca, ovazioni quando esce. A testimoniare un impegno sempre profondo ma pure per smentire le voci sulla difficoltà di una piazza come Roma. Il Gallo Belotti è uno dei più amati dell’Olimpico nonostante uno zero assoluto che fa impallidire. Arrivati ormai alla 32° giornata, infatti, l’ex attaccante del Torino (uno da 100 gol in A) non ha ancora segnato un gol in campionato. A fargli compagnia qualcuno c’è, ma se analizziamo i minuti giocati questo dato diventa ancora più terrificante. Gli unici attaccanti, oltre a Belotti, a non aver visto il loro nome sul tabellino con oltre 700’ a disposizione sono infatti Bonaiuto della Cremonese e Oudin del Lecce. Due squadre in piena lotta salvezza, due attaccanti che nemmeno sono prime punte pure. L’ultima rete risale al primo maggio dello scorso anno, anzi in quell’occasione Belotti segnò addirittura tre gol contro l’Empoli. Poi il vuoto e il rischio di finire l’anno con uno zero mai visto in carriera.